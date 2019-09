Guerra política entre aliados desestabiliza governo!

A corrida pelas próximas eleições de prefeitos e vereadores entre os partidos que compõem o atual governo está desestabilizando o Palácio Rio Branco. Progressistas, PSDB, MDB e PSD entraram numa disputa ferrenha garimpando candidatos a prefeito de Rio Branco, o maior colégio eleitoral do Estado. Sabendo que as próximas eleições serão fundamentais para as de 2022 quando serão escolhidos novamente o presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O governador Gladson Cameli (Progressista) arrasta a gestão numa corda bamba tentando agradar a todos e não agradando ninguém entre seus coligados.

Foram os tucanos confirmando a filiação do ex-reitor Minoru Kimpara que o senador Sérgio Petecão decidiu convidar oficialmente a prefeita Socorro Neri para o PSD com direito adquirido para ser a candidata do partido. Acontece que Socorro é filiada ao PSB, coligada com o PT e o PC do B, partidos adversários do atual grupo que governa o Acre. Petecão decidiu ir pela contramão atropelando todo mundo.

Para alguns petistas, a prefeita Socorro bem que poderia aceitar porque sonham com um candidato do partido. Para ela, migrar do PSB para o PSD seria como trocar seis por meia dúzia. Por outro lado, o Progressista do governador promete ter candidato a prefeito também. O certo é que vamos assistir a disputa entre Minoru Kimpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB), Socorro Neri (a decidir) e José Bestene (ou outro nome) pelo Progressista.

Essa situação revela um poder fragmentado que ecoa na Assembleia Legislativa desestabilizando a gestão, que caminha entre tapas e beijos. Todo esse imbróglio sem combinar nada com os eleitores que assistem a movimentação do poder com a velha máxima nordestina: “Tudo é farinha do mesmo saco e banana do mesmo cacho”, referindo-se aos políticos de uma maneira geral. Existem exceções, é claro!

. Na terra dos Nauas ex-deputado federal e pastor Henrique Afonso está saindo do Partido Verde para ingressar no PSD, do senador Sérgio Petecão.

. Henrique foi deputado federal por vários mandatos e deverá disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul formando uma boa base para Petecão em 2022.

. O Petecão quer ser candidato a governador…

. Se o Gladson for disputar o Senado o Rocha será candidato a governador…

. Não me apedrejem ainda, mas eu acho que mesmo o Gladson sendo candidato a reeleição o senador Petecão poderá disputar o Senado…tipo o filme do bispo Edir Macedo: Nada a Perder.

. Petecão disputaria na cadeira de senador.

. Na verdade, a grande novidade na disputa do ano que vem será a participação do professor Minoru Kimpara no processo.

. Vem liderando bem todas as pesquisas de opinião pública, a diferença para 2º colocado é astronômica.

. Porém, pesquisa é momento!

. O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (Progressistas) pelo visto acordou da letargia profunda dos dois primeiros anos de mandato.

. Alguns prefeitos e vereadores continuam em sono profundo!

. Vão acordar no porto da Gameleira embarcando na balsa para a paradisíaca Manacapuru; de tão lesos vão acordar lá nas margens do Solimões.

. Estive por lá algumas vezes, não é tão mal assim!

. A prefeita Fernanda Hassem, em Brasiléia, não tem adversário; a oposição continua estraçalhada apesar do esforço para reerguê-la dos escombros deixado pelo ex-prefeito Everaldo Gomes.

. Quando me lembro que falta de aviso não foi!

. Meu avô dizia que só se dá conselho para quem pede!

. Só um viso da mídia nacional:

. Depois da cirurgia, o presidente Bolsonaro voltou a defecar, obrar, evacuar normalmente para o bem de toda a nação.

. Por aqui ninguém precisa de cirurgia…

. Bom dia, flor do dia!