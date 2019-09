Fotógrafo Gabriel Souza quebra a internet mais uma vez

O jovem criativo Gabriel Souza cria e produz ensaios bem diferentes do que estamos acostumados a ver por aí . O fotógrafo vêm chamando atenção na internet desde suas primeiras postagens, fiquei fã do seu trabalho, tanto que o convidei para estar toda semana aqui na coluna, com seus ensaios , dando dicas e falando tudo sobre o mundo da fotografia.

Sobre o Gabriel:

O estilo do jovem fotógrafo Gabriel Souza é único e já é possível identificar sua marca. Já foram inúmeros ensaios

inspirados em filmes e séries de televisão e é ele quem assina produção , o garoto é virado!

Ele já tem uma verdadeira legião de fãs, seguidores no aplicativo de fotos mais famoso do mundo (Instagram) e seus clicks já são super esperados nas redes sociais.

O click da vez:

A escolha do tema para o ensaio recém lançado em seu Instagram foi “Joker” o longa que estreia mês que vem. Estrelado pelo ator Joaquin Phoenix, até contamos aqui semana passada sobre a passagem de Joaquim no Acre para conhecer , à convite de Tashka Yawanawa o festival Mariri Yawanawa.

Sobre o ensaio:

O modelo escolhido para viver o inimigo número um do Batman foi Abner Barbosa de 19 anos.

As lojas no shopping foram o cenário e o clima sombrio fica por conta do improviso e criatividade do fotógrafo.

As fotos foram feitas a partir de cenas do trailer do filme.

“Foi bem bacana o ensaio, só a maquiagem que demorava mesmo e era bem cansativa.” Conta Gabriel.

Acompanhem na íntegra pelo Instagram: @gabrielsouzafoto.

Contem pra gente o que acharam.

Beijo e até amanhã!