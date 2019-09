Final de semana macabro com seis assassinatos no Acre

A onda de violência com requintes de execução volta a assustar a população de Rio Branco. Em menos de 3 horas dois homens foram mortos na noite deste sábado (14), um por disparos de arma de fogo e outro a golpes de faca. Os crimes ocorreram no Bairro Taquari e no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito.

O primeiro crime ocorreu na rua São Paulo, no bairro Taquari. O ex-presidiário Siney da Costa Raulino, de 30 anos, foi executado com quatro tiros em frente da esposa e dos filhos em sua residência.

De acordo com informações da polícia, Siney estava com sua esposa e seus filhos em casa, quando dois homens não identificados chegaram a pé e de posse de armas de fogo quebraram a porta e invadiram a residência. A vítima estava na sala e a dupla efetuou quatro tiros que atingiram na região das costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local. A esposa e os filhos sairam ilesos do ataque dos membros da facção. A ambulância do Samu foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Siney que já se encontrava morto.

A segunda ocorrência aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, onde um homem identificado como Sérgio Grossklags, de 49 anos, foi morto com 17 golpes faca pela própria enteada dentro de uma residência na rua Vereadora Maria Antônia.

De acordo com informações da polícia, na casa da família estava ocorrendo uma bebedeira, quando Sérgio e a esposa começaram a discutir e teve início a agressões. A enteada ao ver a mãe sendo espancada tomou posse de uma faca que estava sendo usada num churrasco e entrou na confusão para defender a mãe e desferiu 17 facadas em Sérgio, 14 golpes atingiram o padastro nas costas e 3 na região do peito.

Segundo a Polícia, Sérgio já tinha passagens na justiça por tráfico de drogas. Vizinhos chegaram a afirmar a reportagem do ac24horas que Sérgio já tinha uns histórico de agressões contra a esposa.

Os corpos de Siney e Sérgio foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.