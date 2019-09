Criminosos armados invadem ônibus do Conjunto Universitário e fazem mais um arrastão

Imagine ter uma mãe ou um parente próximo fazendo tratamento de câncer, que por si só já costuma ser doloroso física e emocionalmente, se deparar com a falta de medicamentos que pode ser determinante para que o paciente sobreviva ou consiga uma boa qualidade de vida durante o tratamento.

É o que acontece com um servidor público, que prefere não ser identificado. Sua mãe, 45, faz tratamento contra um câncer de mama. E a notícia para a família não é nada boa. O câncer apareceu agora no pulmão. Pior ainda é não ter a medicação usada.

“Minha mãe faz tratamento há três anos. Eu fui buscar o medicamento que ela usa e simplesmente não tem previsão para chegar. A própria servidora da farmácia informou que estão faltando vários medicamentos e insumos, além de médicos. Como é que vai fazer tratamento sem medicamento?”, pergunta o filho.

Além da falta de medicamentos, a reclamação é das condições físicas do Hospital do Câncer, que o servidor público classifica como insalubres. “As condições são as piores possíveis. A obra de reforma até hoje não foi concluída, o ambiente é insalubre, tem água empossada e a impressão que a gente tem é que o forro do teto vai cair na nossa cabeça a qualquer momento”, denuncia.

Em nota, a gerente geral da Unacon, Aurea Celeste Freitas, confirma a falta de medicamentos e paralisação da reforma. A boa notícia é a retomada da obra até o final deste mês.

Confira a nota:

Nota explicativa

A obra de reforma da Unacon parou há mais ou menos três anos. A unidade teve de se adequar para não interromper o atendimento à população. A boa notícia é que a reforma será reiniciada até o final deste mês de setembro. Quanto à medicação, os serviços oferecidos continuam normalmente. É verdade que faltam alguns medicamentos. Embora solicitados em tempo, o setor de compras da Sesacre encontrou respostas nos pregões como “deserto”. Nossa localização geográfica dificulta as empresas de fora de participarem dos pregões. Estive na sexta-feira da semana passada na Sesacre e a secretária Mônica Kanaan Machado prometeu que até mais ou menos o final do mês os medicamentos em falta serão repostos na Unacon.

Aurea Celeste Freitas – gerente geral da Unacon