Começa nesta segunda, 16, documentário sobre situação socioambiental da Amazônia

A plataforma de comunicação alternativa Mídia Ninja inicia no Acre nesta segunda-feira (16) o projeto Brigada Amazônia, que visa documentar a situação socioambiental da região Amazônica. “A ideia do projeto é ir a campo, produzir narrativas audiovisuais e mostrar ao mundo o que está acontecendo no Brasil”, diz a plataforma no briefing da vaquinha virtual para financiar o projeto.

No Acre, os ativistas percorrerão um itinerário que denominaram de Rota Chico Mendes até o próximo dia 20 de setembro.