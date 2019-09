Cada vez mais bolivianos, peruanos e venezuelanos chegam ao Acre

O programa Fale com o Governador, da Rádio Aldeia FM, recebe em sua edição desta segunda-feira (16) o secretário de Articulação Política do Governo do Acre, Alysson Bestene. O governador Gladson Cameli se encontra em viagem internacional e Bestene o representa no programa.

“O governo sempre esteve de portas e vai manter assim com qualquer sindicato, qualquer associação. O governador esteve cinco vezes com os sindicatos, pedindo ajuda para melhorar ainda mais a saúde, e nós já conseguimos avançar, como a entrega do Pronto Socorro de Rio Branco”, disse Alysson, ao falar do embate com o servidores da saúde que chegaram a entrar em greve por melhores condições de trabalho.

Ele elencou como legitimas a regularização do Pró-Saúde, revisão do PCCR e a Etapa Alimentação, demanda que o governo está fazendo levantamento mas o governador deve debater isso dia 19 de setembro com os sindicalistas.

Sobre as demissões do Pró-Saúde, Alysson diz que sempre manteve diálogo com as instituições, como o Ministério do Trabalho, mostrando calendário de concursos para repor o déficit funcional. A manutenção dos servidores do Pró-Saúde foi garantida até o fim do governo, segundo Bestene.