Adolescente de 17 anos é ferido com um tiro ao sair da casa da namorada, na Capital

Mais uma tentativa de homicídio. A vítima da vez foi o adolescente E.F.R, e 17 anos, ferido com um tiro na rua Cruzeiro do Sul, no Conjunto Laélia Alcântara, região do Calafate.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o adolescente havia saído da casa da namorada e ao caminhar pela rua dois homens não identificados numa motocicleta se aproximaram e perguntaram qual facção ele pertencia. Ao responder que não era membro de facção, o garupa sacou um pistola e efetuou quatro tiros. Um dos projeteis atingiu o adolescente no braço direito, que mesmo ferido ainda conseguiu correr e entrar numa loja de material de construção e pedir ajuda.

A ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros socorros e conduziu o menor em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos autores do crime e em seguida fizeram rondas na região em busca de prender a dupla na motocicleta, porém, ninguém foi encontrado.

O caso será mais um a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).