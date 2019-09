Acre tem 3.740 animais abandonados em abrigos de ONGS

Um roubo estimado em mais de R$ 100 mil está sendo investigado pela Polícia Civil de Xapuri. Notebooks, celulares, televisores, bicicletas elétricas e outros produtos foram levados da loja Magazine do Povo há cerca de uma semana.

Segundo a polícia, a loja foi invadida pela porta da frente, durante a madrugada. Os ladrões gastaram várias horas fazendo o transporte dos produtos. O trabalho de investigação tem sido extremamente sigiloso e, segundo, o investigador Eurico Feitosa, da PC de Xapuri, os criminosos ainda não foram identificados nem há pistas do paradeiro dos itens roubados.

Arrombamento de lojas, principalmente as que trabalham com a venda de telefones celulares têm sido uma das modalidades de crime mais comuns em Xapuri, junto com o tráfico de drogas. Apenas um logista da cidade já foi roubado três vezes em um pequeno espaço de tempo, acumulando prejuízos de mais de R$ 30 mil. Pedindo para não ser identificado, ele diz que nunca se recuperou do prejuízo.

“A polícia prendeu vários suspeitos, mas não conseguiu recuperar os produtos roubados. Mais de R$ 20 mil investidos em telefones celulares foram perdidos. Não renovei mais o estoque. Mesmo quando os ladrões são presos e condenados a gente não consegue se sentir bem porque a justiça pune os criminosos, mas isso não nos ressarce o prejuízo material”, disse.

A polícia não descarta a possibilidade de haver uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo agindo em Xapuri e região. Ações semelhantes já tiveram como alvo, em mais de uma oportunidade, a agência dos Correios e até supermercados na cidade. No último dia 28 de julho, a parede da agência do Banco do Brasil onde ficava o cofre chegou a ser arrombada, mas a polícia foi acionada antes que o roubo fosse consumado. Os ladrões fugiram deixando para trás uma grande quantidade de equipamentos usados para cometer o crime.