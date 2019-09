Projeto que leva aula gratuita de piano para crianças busca parcerias para ampliar atendimento

Um confronto entre as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior do Acre resultou em duas irmãs indígenas da tribo Jaminawua. Uma adolescente de 15 anos e a uma bebê de 10 meses foram feridas com um tiro de escopeta na tarde deste sábado (14), no Beco do Adriano, no bairro Pista, no município de Sena Madureira, distante 144 km de Rio Branco.

De acordo com informações de moradores repassadas ao ac24horas, as duas facções estavam em confronto por disputa de território na região.

As indígenas estavam no quintal de casa, quando 5 homens não identificados em posse de armas de fogo passaram a pé no beco atirando em direção da residência. A adolescente e a bebê de 10 meses que estava nos braços foram feridas com um tiro de escopeta. Os chumbos atingiram o peito, ombro, perna e costas da indígena de 15 anos e no peito e braço da bebê.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no município, que prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vítimas primeiramente ao hospital João Câncio, em seguida as indígenas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O médico que atendeu as pacientes informou que adolescente está grávida de três meses.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos faccionados e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia do município.