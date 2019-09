No Acre, membro do Comando Vermelho “possuído” esquarteja namorada na frente de 7 crianças

Mais um crime bárbaro foi registrado no interior do Acre. A jovem Graciane Prado da Silva, de 24 anos, foi morta a golpes de terçado na cabeça e esquartejada pelo namorado na noite deste sábado (14) em frente da sua mãe e irmãos. O crime aconteceu no Km 36 da Estrada de Porto Acre, no km 6 do Ramal Linha 2.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o autor do crime foi identificado como Edison Abreu dos Santos, de 44 anos, namorado da vítima há um mês. O autor estava morando e trabalhando como caseiro na fazenda onde ocorreu o crime e assim que conseguiu o referido trabalho tratou de levar a vítima e seus familiares para morarem juntos no mesmo local.

Na noite deste sábado, por volta das 21h Abreu resolveu fazer um churrasco para a sua namorada e família, e após uma discussão por ciúmes, o criminoso tomou posse de um terçado tipo “128” e desferiu um golpe certeiro na cabeça, na parte frontal de Graciane que caiu no chão.

Diante de sete crianças que estavam com a mãe da vítima na área da casa contemplando o crime, Edison começou a amolar o terçado e falar que era matador do “CV” e que era de costume matar as pessoas e esquartejá-las ainda “vivas” e assim com toda frieza foi cortando aos poucos a vítima diante da família.

A irmã da vitima tentou impedir a consumação do crime, mas levou dois cortes desferidos pelo autor e logo tratou de se evadir do local. A mãe se jogou por cima do corpo de sua filha na tentativa de evitar o prosseguimento do fato, mas foi ferida também nas mãos. O criminoso ameaçou a mãe da vítima, dizendo que se afastasse do local, pois ia consumar o crime e tocar fogo na casa.

A mãe de Graciane temendo pela vida das crianças saiu correndo pelo campo até chegarem a beira da estrada e caminharam mais 5km e se esconderam em uma casa abandonada e lá ficaram escondidas por horas até criarem coragem de ligar para a Polícia.

Por volta das 00h, a Polícia foi acionada e ao chegar no local, encontraram Graciane morta. A mãe e as crianças foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do município até a chegada dos peritos em criminalística. Várias rondas foram feitas nas região em busca prender o criminoso, mas ele não foi encontrado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.