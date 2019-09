DPVAT tem ponto de atendimento em todos os municípios do Acre

Em 2017, o Acre era o 2º Estado mais violento do País, com 63,9 mortes violentes por grupo de 100.000 habitantes. Em 2019, caiu para 7ª posição com 47,9 homicídios/100 mil/hab -cinco posições a menos em dois anos.

Ceará e Rio Grande do Norte, que também estavam no Top 3 da violência brasileira em 2017, também registraram quedas importantes mas foram superados pelo Acre, que conseguiu reduzir em mais de 25% os homicídios no período.

Os dados do Anuário da Segurança Pública 2019 foram divulgados no dia 11 de setembro e confirmam a tendência de redução na matança gerada pela disputa por território entre as facções criminosas que atuam no Estado.

Os dados de 2019 são resultado de ações realizadas em outro período. Com o reforço que se tem dado atualmente, a previsão é que as mortes violentas caiam ainda mais. Especialistas dizem que o ano de 2017 foi atípico e extremamente tenso entre as facções.

Se por um lado os homicídios em geral estão caindo, o feminicídio no Acre lidera o ranking dos Estados, constituindo-se atualmente no lugar mais violento para uma mulher viver no Brasil.