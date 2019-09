Bombeiros acreanos participam de treinamento na Bahia

Em época de queimadas urbanas e rurais, os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros do Acre são acionados todos os dias para combate aos focos de incêndio.

O que pouca gente sabe é que apagar esses incêndios não basta boa vontade. Os militares são altamente treinados para evitar que as chamas se espalhem, o uso adequado dos equipamentos e até os modos diferentes de combater na floresta e em áreas urbanas.

Para que cada vez a qualidade do serviço prestado pelos militares do Acre no salvamento de vidas seja ainda mais competente, a aposta é na qualificação. Foi o que aconteceu com o 2º Ten BM Freitas Filho, 2º Ten BM Athos, 2º Sgt BM Hildebrando, Sd BM J. Nascimento e Sd BM Danilo que retornaram ao Acre após participar do IV Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – CPCIF, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

No curso, os militares foram capacitados com técnicas de prevenção e combate a incêndios florestais em diversos biomas brasileiros, além de outras disciplinas, como perícia de incêndios, orientação e navegação, busca de pessoas perdidas, resgate de vítimas nos planos vertical e horizontal, atividades em ambiente aquático, atendimento pré-hospitalar, sobrevivência, dentre outras atividades, desenvolvidas explorando as particularidades do ambiente silvestre/mata. Por meio dessa capacitação, a instituição inicia uma nova era nas atividades de incêndios florestais, bem como no atendimento a ocorrências em áreas de mata, tão comuns em nossa região.

A intenção é que esses militares sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos e responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova doutrina de prevenção e combate a incêndios e busca/resgate de vítimas em regiões inóspitas.

Fotos: Assessoria Corpo de Bombeiros