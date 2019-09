Bispos que representarão o Acre estão confirmados para o Sínodo da Amazônia

Pelo menos até segunda-feira (16) não chove no Acre, afirma o portal O Tempo Aqui, de Davi Friale. O mesmo acontece em Rondônia (exceto o norte), em Mato Grosso (exceto o noroeste e o norte), em Goiás, no Distrito Federal, no sul do Amazonas, nas planícies da Bolívia e no centro e sul da região de selva do Peru.

“O tempo bom, seco, muito quente e ensolarado vai predominar. Poderão ocorrer novos recordes de maior temperatura do ano”, prevê o estudioso do clima.

Há um alerta para os Estados do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal quanto a baixa umidade do ar, com percentuais entre 13% e 20%. Esses níveis caracteriza estado de alerta para a saúde humana. Em muitas cidades, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 13%, o que caracteriza o estado de emergência para as pessoas. “Portanto, deve-se ingerir muito líquido e evitar ficar exposto ao Sol. Também deve-se evitar fazer exercícios físicos excessivos”, avisa Friale.