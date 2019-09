Atlético tenta salvar o ano do futebol acreano neste domingo em Belém do Pará

A Copa Verde é a última chance para que o futebol acreano salve um ano marcado pelo fracasso. De um campeonato estadual fraco tecnicamente e a eliminação precoce em praticamente todas as competições nacionais, inclusive o rebaixamento do próprio Atlético no Campeonato Brasileiro da Série C, 2019 é um ano para se esquecer. Ou para servir de aprendizado.

Neste domingo, o Galo Carijó tem a chance de tentar salvar o ano. O jogo de volta contra o Remo, em Belém (PA), no estádio Baenão, às 13 horas (horário do Acre), pode colocar o time acreano nas semifinais da Copa Verde.

O Atlético Acreano joga por um empate para se classificar, já que ganhou o primeiro jogo no Acre por 2 a 1. O Remo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Vitória por um gol do time paraense, seja por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis.

Além do adversário dentro de campo, o Galo Carijó vai enfrentar cerca de 15 mil torcedores paraenses empurrando o Remo. A expectativa é que os problemas extra campo não influenciem o desempenho dentro das quatro linhas. Jogadores e comissão técnica estão há dois meses sem receber salários.