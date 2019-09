Acre vai ter o primeiro encontro de bateristas

Para quem não conhece de música, pode até não saber a importância que ela tem, até porque, muitas vezes, ela fica escondidinha lá no final do palco. Mas para quem toca algum instrumento e já teve ou participa de uma banda sabe que ela é quem manda no pedaço.

Não é à toa que a bateria é chamada de “coração da banda”. Exatamente por ser quem dita o ritmo da melodia.

Pois se você é baterista, ou tem interesse pelo instrumento, se prepare para participar do 1º Encontro de Bateras do Acre, que acontece no próximo sábado, dia 21 de setembro.

Segundo Dênis Júnior, coordenador do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, e um dos organizadores do evento, o objetivo é unir a classe e trocar experiências entre os bateras do Acre. “A gente já tem feito algumas atividades nesse mundo de bateristas. Já trouxemos convidados de fora, gente que é especialista na área. Mas faltava um encontro com gente daqui. Temos grandes bateristas no Acre, como o Jorge Anzol e o Dário, que vão fazer parte desse evento. Vai ser um momento muito bacana e importante para nós”, diz.

O 1º Encontro de Bateras do Acre acontece no próximo sábado, dia 21, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho a partir das 14 horas e a entrada é franca.