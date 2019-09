Saúde Itinerante deve atender 800 pessoas até este sábado em Xapuri

O Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente, órgão da Universidade Federal do Acre (Ufac), fez uma comparação curiosa e concluiu que uma única queimada no município de Porto Walter apresentou área maior que a zona urbana: “Queimadas em pequenos municípios do Acre também estão ocorrendo. Trazemos o exemplo do município de Porto Walter. Somente uma área queimada em fazenda no entorno de Porto Walter é maior que cidade: a cidade tem mais ou menos 145 hectares; a queimada tem 210 hectares”, informa o LabGama.

A imagem é do dia 16 de agosto de 2019. Porto Walter está entre os que menos queimam no Acre atualmente, mas de acordo com o LabGama, mesmo com as chuvas da última semana, a área queimada aumentou 2.035 hectares entre 16 agosto até o dia 10 de setembro no Vale do Juruá.