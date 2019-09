Sábado deve ser de tempo claro no Acre com chuvas isoladas no centro-oeste

Equipes da prefeitura de Rio Branco realizam neste sábado, 14, mais uma etapa da campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina. Desta vez, o ponto de atendimento estará fixo das 8h às 13h na escola José Sales e Praça do Arraial, no bairro Universitário. Outras programações da campanha nos bairros estão marcadas para ocorrer até o mês de outubro.

A meta é combater a raiva, uma zoonose ainda considerada 100% letal causada pelo vírus rábico. Todos os mamíferos podem se infectar com o vírus rábico e podem transmitir a doença através de mordedura, arranhadura ou lambedura através do contato direto com a saliva do animal infectado pelo vírus rábico.

A ação já contemplou moradores da zona rural da capital acreana e ocorre por meio do Departamento de Controle de Zoonoses e a secretaria municipal de saúde.