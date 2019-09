Resultado das Inscrições do Sebrae Lab/Federal do Acre são divulgados

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), o governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE), a Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) e o Sebrae, lançaram nesta sexta-feira, 13, o projeto: “Defensores do Futuro”, na comunidade da Baixada do Sol, em Rio Branco.

Direcionado para menores em situação de vulnerabilidade, o projeto piloto será realizado durante 2 anos, na Escola Estadual Serafim da Silva Salgado, e contemplará 32 alunos com idades entre 11 e 15 anos.

A iniciativa visa trabalhar junto à escola, desenvolvendo ações voltadas para os alunos, professores, pais ou responsáveis e, dessa forma, contribuir com o processo de construção de um futuro melhor para as crianças e adolescentes.

O projeto passará por quatro etapas: Diagnóstico Escolar, Plano de Ação, Participação em cursos de Educação em Direitos e Formação dos Alunos, além do acompanhamento contínuo na área social, psicológica e jurídica.

De acordo com o diagnóstico escolar, já realizado com os professores, pais e alunos, foram definidas as seguintes temáticas de atuação: Educação para uso da Internet e Mídias Sociais; Educação Emocional; Relações Interpessoais e Educação Empreendedora.

Lançamento

Ao som da canção “Era uma vez” da cantora Kell Smith, os alunos do 6º ano da turma 63, participantes do projeto, emocionaram a todos com a apresentação musical para celebrar o lançamento do programa.

Na ocasião, as instituições parceiras assinaram o Termo de Cooperação para a execução do projeto. Após a assinatura, foi realizada a visita ao espaço lúdico e acolhedor, destinado a realização das atividades.

“A união de esforços traz a realização do nosso objetivo que é ingressar na vida dessas crianças, diminuir a violência na escola, aumentar a rentabilidade escolar, resgatar a autoestima e demostrar que elas também são agentes de transformação social”, disse a defensora pública-geral do Estado, Roberta de Paula Caminha Melo.

O Defensores do Futuro foi idealizado para atender as necessidades relatadas pelos gestores das escolas, a partir dos atendimentos feitos pela instituição no projeto: “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”.

“Quero deixar registrado em nome dos meus amigos, que estamos muito felizes em fazer parte do Defensores do Futuro. Desejamos que todos os adolescentes e jovens da nossa comunidade também possam ter acesso a esse lindo projeto”, destacou a aluna Kaila Lucila, em discurso representando a turma.

Cristiane Costa, mãe da defensora do futuro, Isabeli Cristine destacou a importância do projeto na vida escolar e familiar da participante.

“Mesmo em tão pouco tempo de implantação do projeto, das realizações das atividades, eu já vejo um grande avanço na vida da minha filha, como o desempenho na escola e a responsabilidade. Pra mim é uma grande felicidade fazer parte desse projeto, é uma sementinha que estão plantando, o exemplo dela irá incentivar outras crianças”, contou.

Discurso dos parceiros

*Secretário Estadual de Educação-* Mauro Sérgio “É dentro das escolas que podemos transformar a vida da nossa juventude. O projeto Defensores do Futuro já é uma amostra de que o futuro do Acre será melhor, queremos ampliar para outras escolas da rede estadual e mostrar para nossa sociedade que o Acre de amanhã será mais bonito, sem violência, com mais paz e com as escolas e instituições cumprindo a sua missão”.

*Diretor de Administração e Finanças do Sebrae-* Francinei Santos “São iniciativas como esta que possibilitam a redução da vulnerabilidade social e econômica, pois são sementes como essas que possibilitam que essas crianças e adolescentes tenham alternativas, tenham sonhos. Ser empreendedor é despertar um comportamento que não se conforma com a realidade, mas que busca alternativas, parcerias que viabilizam os sonhos e os tornam realidade. O Sebrae acredita no desenvolvimento desses sonhos, contem conosco”.

*Diretora Acadêmica da FAAO-* Andrea Gastaldi Del Borgo “É uma grande honra para FAAO está aqui hoje, nós acreditamos na educação como transformadora da sociedade, nós acreditamos nesse momento, nesse projeto. Estamos aqui hoje buscando realizar sonhos, transformar o futuro. Acreditamos na educação próxima da sociedade, por isso praticamos uma política pedagógica que busca o envolvimento com a comunidade. Se cada um de nós, nos dermos as mãos e nos dedicarmos, nós fazemos acontecer”.

Prestigiaram o evento, parlamentares, defensores públicos, servidores da Defensoria e instituições parceiras, gestores, além dos pais e alunos.