Prefeitura de Brasileia entrega maquinários para comunidades

Quarenta e oito horas após provocar um incidente no bairro Sibéria, em Xapuri, quando uma professora caiu após tropeçar em um fio de telefonia que estava caído na principal rua da comunidade, funcionários da Telemont, empresa prestadora de serviços de manutenção da Oi, chegaram ao local para resolver o problema.

Na última quarta-feira, 11, a professora Suélia Socorro Martins de Souza, 54 anos, diretora da escola estadual Madre Gabriela Nardi, não viu a fiação e foi ao chão depois de se enroscar no equipamento que pendia de um poste. Com a queda, a educadora teve escoriações em vários lugares do corpo, inclusive no rosto.

A empresa não explicou a razão da demora em atender aos chamados feitos por moradores e até pela Rádio Educadora 6 de Agosto, que chamou a atenção para o episódio em sua programação. A solução só chegou depois que a emissora e o ac24horas denunciaram o caso.

Um caso semelhante foi registrado na noite desta quinta-feira, 12, nas imediações do Auto Posto Português, no centro da cidade. Um frentista informou que uma garota que andava de patinetes também caiu após colidir com um fio de telefonia. Os técnicos que atendiam ao chamado no bairro Sibéria informaram que se deslocariam ao local citado para resolver o novo problema.

O estado de saúde da professora

A professora Suélia Socorro Martins, segundo informações prestadas pela família, está em repouso, se recuperando dos ferimentos, e teve descartada uma suspeita de fratura no braço.