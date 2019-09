OAB oferece serviços de saúde no Horto Floresta neste sábado (14)

Completando 19 anos de existência, o programa Saúde Itinerante está realizando em Xapuri, neste fim de semana, o 13º atendimento do ano. Em 2019, já foram realizadas quase 3.500 consultas médicas, 2.000 exames laboratoriais, 800 exames de apoio diagnóstico e mais de 1.000 atendimento odontológicos.

O programa atua em parceria com as prefeituras e contribui com a oferta de médicos especialistas, exames, serviços e ações de prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde, com ênfase na continuidade e resolutividade das demandas.

Nesta edição de Xapuri estão envolvidos 22 profissionais entre médicos especialistas, enfermeiros, assistentes sociais, biomédicos e farmacêuticos. A previsão da coordenadora do programa, Rosemary Ruiz, é de que sejam atendidas 800 pessoas no município. Para ela, o objetivo da ação é o de que o paciente seja efetivamente atendido na sua necessidade e saia satisfeito.

“Além da economicidade para o estado tem a questão social do paciente ser atendido in loco. Essa é a visão do Saúde Itinerante, de que o paciente seja atendido na sua residência, recebendo a efetiva atenção dos especialistas, realizando os exames necessários e recebendo a medicação para dar início ao tratamento”.

Os atendimentos estão ocorrendo na escola estadual Divina Providência nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia/obstetrícia, gastroenterologia, ortopedia, ginecologia, cardiologia e psiquiatria.

Há também os exames de apoio diagnóstico: ultrassonografia, endoscopia digestiva alta, ecocardiograma, preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), eletrocardiograma, exames laboratoriais e distribuição de medicamentos.

Há quase duas décadas o Saúde Itinerante leva atendimento médico especializado e ações de saúde para todos os municípios, principalmente às comunidades de difícil acesso e com carência de oferta assistencial. Mais de 300 mil atendimentos foram realizados ao longo desses 19 anos.