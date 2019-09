Microbrinho e Trupe neste sábado (14) no Lago do Amor

A prefeita Fernanda Hassem realizou nesta sexta-feira (13), a entrega de maquinários para atender produtores rurais de Brasileia, foram entregues varios equipamentos que irão garantir a melhorias na produção rural e escoamento.

Estiveram presentes secretários municipais, presidente da Câmara Rogério Pontes, os vereadores, Edu, António Francisco, Marquinhos Tibúrcio, Ze Gabrielle, Rosildo Rodrigues, Roservete, Deputada Maria Antônia, representantes de associações rurais e a comunidade em geral.

Segundo a Prefeita Fernanda Hassem a entrega desses equipamentos representa muita para a gestão. “Hoje é uns dos dias mais feliz como gestor , poder entregar esses equipamentos para a comunidade e fruto de um esforço muito grande para que hoje a gente possa ajudar o homem do campo, com isso vamos avança no trabalho de melhoria de ramal melhorar a produção agrícola, no plantio, mecanização, piscicultura. Temos quase 1900 quilômetros de ramais boa parte na resex Chico Mendes 6 projeto de assentamento e tudo está na mão da prefeitura, e temos que agradecer aos parlamentares que estão ajudando o nosso município nosso sentimento e de gratidão” ressaltou a prefeita.

Assinaram o termo de renovação da concessão de uso de equipamentos 8 associações. Os equipamentos novos vão atender mais comunidades em Brasileia. O produtor rural Álvaro Alves do km 67, comunidade Santa Helena, agradeceu os investimento ” Quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem, em nome de toda comunidade rural pelos investimentos que estamos recebendo hoje a prefeitura buscou e os parlamentares atenderam seu pedido e hoje estamos aqui com os equipamentos que vai melhorar nossa produção” finalizou

Deputada Maria Antônia destacou os trabalhos da prefeitura ” A prefeita Fernanda Hassem e toda equipe está de parabéns pela boa política que vem desenvolvendo em Brasileia, eatamos a disposição para ajudar o município, atendemos muitas pessoas de Brasiléia com nossa casa de apoio, e hoje só temos que parabenizar a gestão” finalizou

As emendas são dos ex-parlamentares Léo de Brito, Angelim , Major Rocha, e do ex senador Gladson Cameli atual Governador. Os recursos foram anos de um milhão de reais.