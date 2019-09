Membros do “CV” invadem área do “B13”, assustam moradores com rajada de tiros

A guerra entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde dos 13 (B13) não dá trégua na capital. Na noite desta sexta-feira (13) mais cena de tiroteio foi registrada na região da Baixada da Sobral e deixou um homem identificado como João Paulo da Silva Campos, 39 anos, ferido com um tiro no braço. O fato ocorreu na rua Boa União, no bairro Boa União.

De acordo com informações de populares repassadas a reportagem do ac24horas, homens armados membros da facção Comando Vermelho (CV) passaram em dois veículos, um modelo HB20 e outro carro de cor preto, e efetuaram vários tiros na tentativa de acertar rivais e aterrorizar os moradores da região. Na ação dos criminosos, João Paulo que no momento estava na rua foi ferido com um tiro no braço. Após as rajadas de tiros os membros do CV fugiram do local.

Populares que passavam pelo local ao verem a vítima ferida acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e o conduziu ao Pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram na região e após colher informações com os moradores saíram em busca de prender os faccionários, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.