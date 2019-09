LATAM e Gol reduzem preços das passagens após Azul anunciar retorno de voos no Acre

ac24horas divulgou com exclusividade no dia na quinta-feira (12/09). A redução é uma estrategia de Gol e LATAM para melhor sua imagem no estado em função dos valores altos dos bilhetes aéreos praticados no Acre. Na promoção da Gol deste final de semana é possível comprar passagens de ida e volta por apenas R$ 270 nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. (Confira na imagem abaixo). As companhias Gol e LATAM reduziram os preços das passagens aéreas nos voos do Acre em resposta à decisão da Azul de retomar os voos no estado a partir de abril de 2020, conforme o(12/09). A redução é uma estrategia de Gol e LATAM para melhor sua imagem no estado em função dos valores altos dos bilhetes aéreos praticados no Acre. Na promoção da Gol deste final de semana é possível comprar passagens de ida e volta por apenas R$ 270 nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul.

Os passageiros do Cruzeiro do Sul também podem comprar os bilhetes de ida e volta para Rio Branco por apenas R$ 270. As taxas de embarques estão incluídas neste valor e você pode parcelar as passagens em 12 vezes sem juros. A Gol está vendendo os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Brasília, em voo direto, por apenas R$ 436. Na promoção da LATAM você viaja de Rio Branco para São Paulo pagando pelas passagens de ida e volta apenas R$ 588.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para Manaus por R$ 705,06 em voo direto da Gol. Já os bilhetes de ida e volta da capital acreana para o Rio de Janeiro estão disponíveis por apenas R$ 988. De Rio Branco para Porto Velho você viaja pagando pelas passagens de ida e volta R$ 800,18. Quem está nestas cidades pode viajar para o Acre pagando o mesmo valor.