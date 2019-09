Fim da crise: Fundo Amazônia deve ser retomado nos próximos dias

Os sindicatos que estavam á frente do Comando de Greve da Saúde divulgaram uma nota na manhã desta sexta-feira, 13, comunicando o que todo mundo já sabe. A greve foi suspensa pela justiça.

Só que apesar da decisão judicial e dos avanços nas negociações com o governo, o comando grevista não ficou satisfeito com a decisão judicial. Não é para menos. Com o trunfo da greve nas mãos, o poder de negociação dos sindicatos é muito maior.

Na nota, é reafirmado que vão recorrer da decisão e que a ordem de suspensão da greve foi equivocada, já que os sindicalistas não foram ouvidos.

Leia a nota.

O Comando de Greve da Saúde, compostos pelos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre – SEE/AC, Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre – SPATE/AC, Sindicato dos Servidores em Laboratório de Análise Clínicas, Hemoterapia e Citopatologia do Estado do Acre – SINTHAC, Sindicato dos Biomédicos do Acre – SINDBIOMED/AC, Sindicato dos Farmacêuticos do Acre – SINDIFAC, Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Acre – SINDICONAM/AC, em cumprimento a Decisão Liminar nos autos do Processo n. 1001383-31.2019.8.01.0000, ajuizada pelo Governo do Estado do Acre, com grande tristeza, comunicam a todos os servidores da SESACRE, FUNDHACRE e PRÓ-SAÚDE, que a greve está SUSPENSA provisoriamente, não por vontade dos sindicatos, mas em cumprimento da referida decisão judicial, devendo os servidores da saúde retornarem ao atendimento normal. Por fim, os sindicatos informam que vão recorrer da decisão da Justiça ainda esta semana, acreditando que após alguns esclarecimentos sobre a realidade dos fatos a situação vai ser revertida, entendendo que a ordem de suspensão da greve é equivocada, provocado por um procedimento realizado sem ouvirem os sindicalistas.