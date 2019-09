Empresas da indústria de reparação automotiva recebem consultoria do Procompi

Em um mercado cada vez mais competitivo, dinâmico e em constante mudança, é indispensável a gestão empresarial para que as diretrizes e decisões gerem o impacto positivo necessário para a sustentação do negócio.

As oficinas automotivas podem e devem se tornar ambientes de alta produtividade, organização e eficiência. Essa mudança aconteceu muito rápido graças aos avanços no setor como um todo. E, com isso, os clientes esperam cada vez mais do serviço, o que conclui desde o conforto no momento de espera até a realização de práticas mais sustentáveis e com responsabilidade social.

Para continuar se destacando, as oficinas devem adequar os procedimentos e inovar. E, além disso, buscar a gestão e o tratamento de resíduos sólidos gerados nos processos do setor automotivo garantem ações coletivas de responsabilidade social e/ou sustentabilidade na região.

Considerando a importância de todos esses aspectos, foi realizado pelo IEL/AC, através do programa Procompi, executado pela FIEAC em parceria com o Sebrae, uma consultoria de Tratamento de Resíduos Sólidos. Com 22 empresas participantes, a atividade ocorreu entre os meses de maio e agosto deste ano.

Após a conclusão, foi entregue a todas as empresas participantes do Procompi o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS. A partir de agora, a expectativa é de que esses empreendimentos consigam melhorar o nível de gerenciamento, aumentar a produtividade, lucratividade e a gestão quanto ao tratamento dos resíduos sólidos. As melhorias também devem resultar no fortalecimento deste segmento industrial, que tem procurado promover competitividade e assim contribuir mais para o desenvolvimento do Estado do Acre.

De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação Automotiva do Estado (Sindirepa), Valdemir Alves do Nascimento, mais conhecido por Davi, a consultoria foi muito importante para as empresas do setor. Ele também destaca que, por meio do Procompi, está participando nesta semana da Autonor, Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste 2019, em Pernambuco.

“É extremamente relevante essa consultoria prestada por meio de uma parceria entre Sebrae, FIEAC e IEL, no âmbito do Procompi. Temos que ter consciência de que esse tratamento de resíduos sólidos tem que começar desde casa e se estender para as entidades e órgãos como um todo. Já a Autonor nos proporciona uma nova visão e as tecnologias e tendências do nosso segmento”, ressalta o presidente do Sindirepa.

Josemiro Cornélio Silva, da Mecânica Scalla, também participou da consultoria e está presente na Autonor 2019. Segundo o empresário, os conhecimentos adquiridos serão de grande valia. “Certamente iremos melhorar ainda mais a prestação dos nossos serviços a partir dessas iniciativas”, assegura.

Além de Valdemir e Josemiro, mais seis empresários acreanos estão na Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste 2019, por meio do Procompi.

Sobre o Procompi – O programa Procompi tem o objetivo de fortalecer, de forma sustentável, as empresas do setor de reparação automotiva, potencializando a inovação e a tecnologia na produção, promovendo a geração de novos negócios com ampliação de mercado e estimulando a cooperação entre as empresas dos municípios acreanos.