Cachorro chora ao ser adotado por nova dona após sequência de maus tratos no Acre

O dócil Sebastian, um cachorro da raça Pinscher de aproximadamente 2 anos de idade, tinha tudo para possuir um final de vida infeliz. Ele teve o corpo queimado e foi expulso da casa de sua antiga dona, sofreu inúmeros maus tratos, mas felizmente acabou resgatado pela Sociedade Amor a Quatro Patas, em Rio Branco. Assim que soube da triste história do animal, a estudante de enfermagem e técnica administrativa Estephane Oliveira, de 18 anos, apareceu como um anjo na vida do cachorrinho.

Ao ser acolhido pela jovem, Sebastian surpreendeu com uma lágrima escorrendo pelo focinho. O cachorro estava internado na clínica veterinária parceira da Sociedade, que resgata animais vítimas de maus tratos e recebeu alta na manhã deste sábado (14). “Me emocionei muito com a história dele. Quando vi que ele tinha uma dona e que ela foi capaz de queimar e abandonar ele, e que mesmo assim o cachorro ainda ia atrás dela [antiga dona], isso me partiu o coração”, disse a estudante.

Esthephane já possui outros cinco cachorros, entre eles, três Pisncher, ainda assim, não pensou duas vezes para adotar Sebastian. “Meu incentivo para adotar ele é que tenho outros cachorros e sei que eles gostam da gente de verdade. Podemos passar muitos dias longe, mas eles sempre nos procuram, e choram. Sempre gostei muito de cachorro”, explica.

Por enquanto, a jovem é adotiva provisória de Sebastian, até que ele termine o tratamento na clínica veterinária Cevet e passe por todo o processo de adoção junto a Amor a Quatro Patas. “Há todo um processo, eles [a Associação] investigam se realmente temos condições de adotar um cachorro, se nossa casa é propícia para o lar de mais um animal, se ele está se adaptando bem, procedimentos que preconizam o bem do animal”, informa a nova dona.

Estephane não vê a hora de Sebastian poder ser seu pet definitivo. “Assim que se oficializar todos os trâmites para adoção, serei o lar permanente dele”, comemora.

Sobre a ‘Sociedade Amor a Quatro Patas’

É uma entidade sem fins lucrativos que se mantém por meio de doações. A associação atua com trabalho de voluntários e empresas parceiras. Interessados podem ajudar a instituição doando qualquer quantia em dinheiro através da conta:

Ag: 5790-8

CC: 6304-5

CNPJ: 18.965.679/0001-52

Banco do Brasil