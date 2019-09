André Maia apoia Projeto Cidadão e prestigia casamento coletivo

Foi transferido para a Capital do Acre, Rio Branco, o jovem Aleff Coelho do Santos (23), com vários ferimentos no couro cabeludo, além das mãos e ente braço, desferido por um homem identificado apenas por ‘James’, que está foragido.

O sinistro aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, dia 13, no Bairro Beira Rio, nas proximidades da ponte metálica José Augusto, que faz ligação com os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia.

O autor se encontra foragido. Ele teria chegado no local armado com um facão (terçado), de aproximadamente 80cm, perguntando por Aleff e afirmando que iria matá-lo.

Eles teriam travado uma luta motivada por rivalidade entre facções, e Aleff teria levado a pior, sendo ferido por cerca de três na cabeça e nas mãos. Em seguida, James empreendeu fuga e está sendo procurado.

Aleff foi conduzido para o hospital por terceiros, onde recebeu os primeiros socorros, para em seguida, ser transferido para a Capital. Seu estado de saúde foi considerado estável. Em um dos golpes desferido, a vítima quase perdeu uma das orelhas.

As buscas estão em aberto e o acusado pode ser detido a qualquer momento. O facão (terçado) foi apreendido e se encontra na delegacia de Epitaciolândia.

Com informações do Alto Acre