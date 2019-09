Vai e volta no governo Gladson, greve na saúde e ida de Minoru Kinpara para o ninho tucano

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) deflagraram na manhã desta sexta-feira (13) a Operação Pacificação e prenderam 6 pessoas, três da facção Bonde dos 13 e três da organização criminosa Comando Vermelho. As prisões aconteceram no Ramal Porto Alonso e rua Castanheira, no município de Porto Acre.

O Bope recebeu denúncias anônima de os membros do “B13” e “CV”estariam comercializando drogas, praticando roubos e estariam travando uma guerra por disputa de territórios no município e expulsando familiares dos membros das facções rivais de suas casas.

A guarnição se deslocou até o local e ao chegar na rua Castanheira, em uma casa, encontraram Lucas Castelo dos Santos, 20 anos; Thiago Sobrinho de Moura, 19 anos, e Mauricio Melo Silva, 23 anos, ambos da facção CV. Foi feito uma revista na residência e foi encontrado 103 tabletes de maconha, 3 papelotes cocaína, insumos e R$ 200,00 em dinheiro.

Após prender os três membros do CV, a guarnição se deslocou até o ramal Porto Alonso e conseguiu cumprir três mandados de prisão contra Raimundo Neto Teixeira de Mirando, 26 anos; Everson, 28 anos, e José Roberto Nascimento Bezerra, ambos da facção “B13”. Na ação da Polícia foi apreendido um rifle Marley calibre 22 com 15 munições, uma espingarda Calibre 20 com 3 cartuchos.

Os seis foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes na capital para os devidos procedimentos.