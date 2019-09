Polícia prende homem condenado por se passar por médico em RO

Até por falta de opção, o Via Verde Shopping é um dos principais destinos de passeio do morador de Rio Branco nos final de semana. Já virou brincadeira em amigos, a expressão de que quem mesmo não tendo dinheiro, pessoal vai ao shopping para aproveitar o ar condicionado.

Seja com dinheiro ou liso, quem for ao Via Verde Shopping pode fazer muito mais que passear. Pode até salvar uma vida.

É que o Hemoacre realiza a partir desta sexta-feira, 13, coleta de sangue com sua unidade móvel que vai ficar no estacionamento do Shopping até nove da noite do próximo domingo.

Quem quiser fazer esse simples gesto de solidariedade, mas que salva vida é só ficar ligado. O ônibus permanece nesta sexta-feira sas 8h às 12h e das 17h às 21h. Já no sábado e domingo a coleta funciona das 14h às 21h.

Quem pode doar sangue?

Pesar mais de 50 kg, ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal. É preciso também está bem alimentado no dia da doação e nunca doar em jejum. Também é preciso evitar consumo de alimentos gordurosos nas três horas antes da doação, evitar fumar por pelo menos duas horas antes e depois da doação, ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e não ingerir bebida alcoólica nas doze horas anteriores à doação.

É preciso no ato da doação apresentar documento oficial com foto. Pode ser Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida pela classe.

Quem não pode doar?

Pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os onze anos de idade, mulheres grávidas ou lactantes e pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas.