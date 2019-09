Polícia Civil prende dupla acusada de ataques com arma de fogo no bairro Floresta

Uma ação conjunta entre o grupo de Captura da Polícia Civil e a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) resultou na prisão de Francisco Denis de Araújo e Silva, de 28 anos e Aldemir do Nascimento, 33 anos, bem como, na apreensão de drogas e armas de fogo na manhã desta sexta-feira (13).

As prisões aconteceram durante uma operação da Polícia na rua Boa União no bairro Boa União na Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com o Delegado Marcos Cabral, dupla foi presa devido um trabalho de investigação contra Alcemir pelo crime de organização criminosa, tráfico de drogas e por ele ser um dos suspeitos do ataque com arma de fogo no final de semana no bairro Floresta.

Cabral informou ainda que as armas usadas pelos criminosos no ataque na região são as mesmas armas roubada de uma empresa de segurança.

Na ação do Policiais foi apreendido uma espingarda calibre 12 com 8 cartuchos, uma pistola (Ponto 40) com 10 munições, 1 pacote de pasta a base de cocaína, 3 trouxinhas de Skunk, 490 trouxinhas de cocaína e R$ 823,00 reais em espécie.

A dupla foi conduzida a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) e está a disposição da justiça.