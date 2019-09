Nanicos mais vivos do que nunca!

Quem pensa que o fim das coligações proporcionais sepultou os partidos nanicos está completamente enganado. São muitas as alternativa da legislação eleitoral para que sobrevivam em meio as disputas dos grandes partidos como PT, MDB, PSDB, DEM, Progressista, PDT, PRB e PSL. O que eles vão precisar fazer é trabalhar mais para formar chapas proporcionais competitivas, já que no campo majoritário podem se coligar com quem quiser.

O Patriotas, por exemplo, comandado pelo Julinho e Emerson Pontes, já trabalha a formação de chapas par vereadores em Rio Branco e no interior. Isto quer dizer que vão, sim, beliscar vagas nas Câmaras Municipais em função dos coeficientes partidário e eleitoral. Segundo a lei eleitoral, os partidos também podem construir federações que em nada difere das coligações proporcionais. Só mudou o rótulo o conteúdo é o mesmo.

Na reunião do Patriotas ficou decidido aprofundar conversações com o PV do pré-candidato a prefeito Pedro Longo, PMB, PROS (da deputada Maria Antônia), PPL e o PSDC do ex-vereador José Afonso. A intenção é ampliar o arco de alianças com partidos afins. De antemão está descartada qualquer aproximação com o Partido dos Trabalhadores e o PSB da prefeita Socorro Neri. O motivo é simples: foram enxotados da prefeitura com a derrota de Marcos Alexandre. Apoio a candidaturas de partidos que compõem o governo está na pauta dos encontros.

. A vantagem dos nanicos para um candidato majoritários é que eles formam um exército de cabos eleitorais que definem qualquer eleição.

. Tem mais: vão eleger vereadores deixando grandes partidos chupando o dedo.

. Chega a informação de que o prefeito de Epitaciolândia está trabalhando no campo e na cidade, fazendo nesse verão o que deixou de fazer nos anos anteriores.

. Essa prática de trabalhar na cidade com a proximidade das eleições é comum no Brasil.

. Visa ganhar a reeleição.

. A memória do eleitor é bem curtinha!

. Aliás, como dizia o velho sábio seringueiro:

. Tem muita gente que vende o voto por pouco, mais ou nada!

. Depois reclama!

. O JN da Globo noticiou que o presidente Jair se Acostumando Bolsonaro (PSL) evacuou, ou seja, depois da cirurgia deu uma senhora cagada.

. Puts!

. O Brasil está salvo!

. Oremos!

. Mensagem vinda da Alemanha:

. “Diga ao povo que o coronel fica”!

. A CPI dos Consignados da Assembleia Legislativa está vem articulada, pelo visto vai fazer um excelente trabalho para ajudar o povo a se libertar da escravidão das dívidas.

. Dívida escraviza, oprime, compromete o futuro!

. A proposta é do deputado Luís Gonzaga, mas o presidente da CPI é o Edvaldo Magalhães (PC do B) e o relator, Roberto Duarte (MDB).

. O governador Gladson Cameli precisa equacionar a questão da Saúde, o desgaste da iamgem do governo é crescente!

. Vai que cola na sua!!

. Tem Jabota (porque só Jaboti?) na forquilha!

. Pela igualdade!!

. Bom dia!