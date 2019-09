Moradores da Cidade do Povo são certificados pelo Ieptec em cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tornou publico o resultado do processo seletivo simplificado da prova objetiva do edital Nº (06/2019) destinado a seleção de assistentes de alfabetização voluntários para atuarem no Programa Mais Alfabetização (PMALFA) na rede de ensino municipal.

O resultado do edital de Nº (006), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13).

Os candidatos aprovados no processo seletivo irão receber o valor de 150,00 reais mensais, por turma e, terão carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.

Foram ofertadas 55 vagas para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e da zona rural do município.

