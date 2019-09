Gleici faz triste desabafo após sofrer ataques racistas: “Ódio”

Moradores de Rio Branco -homens e mulheres acima de 18 anos – ocupam a 14ª colocação no ranking das capitais onde há mais consumidores de refrigerantes no País. 14% dos homens e 7% das mulheres de Rio Branco disseram tomar refrigerantes até cinco vezes por semana.

Em pesquisa nacional realizada em julho e divulgada em agosto passado, o Ministério da Saúde realizou 52.395 entrevistas por telefone para estabelecer o ranking. No total, 23% dos pesquisados declararam que consomem a bebida em ao menos cinco dias da semana. De acordo com o levantamento, os moradores de João Pessoa (PB) ocupam a última posição no ranking brasileiro, já que 6% deles disseram ter o mesmo hábito de consumo.

Entre os homens, as maiores frequências foram verificadas em Porto Alegre (RS), com 29%; Rio de Janeiro (RJ), com 23,7%; e Goiânia, com 22,1%. Já os menores consumos foram constatados entre os de Salvado (BA), com 5,4%; João Pessoa (PB), com 7,8%; e Natal (RN), com 9,1%.

A capital gaúcha também ocupa o topo do ranking de consumo de refrigerantes considerando o grupo de mulheres, com 18,1%; seguida por São Paulo, com 16%; e Cuiabá, com 15,3%. Entre elas, o consumo mais baixo foi verificado em Fortaleza, com 4,2%, João Pessoa, com 4,6%; e Maceió, com 4,7%.