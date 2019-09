FIEAC e Governo são parceiros pela cultura exportadora no Estado

Na tarde desta quinta-feira, 12 de setembro, FIEAC e Governo do Estado firmaram uma parceria com objetivo de impulsionar e consolidar de maneira definitiva o Plano Acreano da Cultura Exportadora. O anúncio foi feito durante apresentação do Programa de Comércio Exterior do Estado, com a presença do governador em exercício, Major Rocha, e de lideranças do setor produtivo na Acisa.

Rocha afirma que o Acre tem uma posição privilegiada para o comércio exterior, fazendo fronteira com os países andinos. “Queremos tirar o melhor proveito da nossa localização geográfica e faremos todos os esforços para isso”, garantiu.

A parceria irá viabilizar a realização de algumas ações que incrementarão as relações comerciais internacionais com o Acre, dotando o Comitê Acreano da Cultura Exportadora com uma maior estrutura operacional.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano, a parceria firmada é cumprimento de uma proposta feita ainda em época de campanha. “Eles se comprometeram conosco em fortalecer a indústria e o comércio local, para a exportação e estruturação da relação comercial com os paises andinos e a Ásia. Estamos certos de que a FIEAC, juntamente com o Observatório do Desenvolvimento, terá muito a contribuir”, comemora o empresário.