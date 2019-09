DPE/AC e parceiros lançam projeto para atender crianças e adolescentes da Baixada

A segunda atração do VII Festival do Abacaxi, que ocorre no município de Tarauacá este ano, 2019, foi confirmada pela prefeitura da cidade na tarde dessa quinta-feira (12). Será o cantor de reconhecimento nacional Jardel Santos, ex-vocalista da banda Rabo de Vaca.

O cantor irá se apresentar na ‘Terra do Abacaxi’ no sábado, dia 28 de setembro. Tarauacá é consagrada com a produção do abacaxi gigante, e segundo a prefeitura do município, tem a maior produção do fruto “in natura”, que chega a pesar até 15 quilos.

O Festival do Abacaxi surgiu tem o intuito de promover e fortalecer a cultura do abacaxi no município, e também de festejar junto aos produtores e toda a população os recordes de safra de todos os anos. O Festival de 2019 será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro, na Praça Municipal.