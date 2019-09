Com ajuda de rastreador, PM recupera duas motos roubadas e prende três na capital

Policiais Militares do 4°Batalhão prenderam na noite desta quinta-feira (12) Mario Pereira Nascimento, de 20 anos, Caio Cássio Barbosa da Silva, 25 anos, e Wendel Sales Tavares, de 23 anos. Eles são acusados de roubo. A prisão do trio aconteceu no Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, no início da noite desta quinta-feira uma mulher estava trafegando numa moto BIZ na rua Rio de Janeiro, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa em posse de uma arma de fogo em direção da cabeça da vítima obrigando a parar a moto. A dupla subtraiu o celular e a moto em seguida fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e a mulher ligou para o marido que acionou o rastreador da motocicleta que estava escondido numa área de mata no Conjunto Manoel Julião. Após achar a moto, o rastreador do celular da vítima também foi acionado e o GPS apontou que aparelho estava num apartamento no Conjunto.

A Polícia Militar se deslocou até o apartamento e encontrou os três homens, um deles disse ainda aonde estaria a moto CG vermelha usada para cometer o roubo a vítima na rua Rio de Janeiro. Um dos criminosos confessou que a moto CG havia sido roubada na terça-feira (10) no bairro Abraão Alab.

Na ação dos Policiais foram apreendidos duas motos e 4 celulares com os bandidos. O trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.