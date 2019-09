Bandido invade Maternidade Bárbara Heliodora e assalta pacientes e funcionários

Um homem acusado de manter duas irmãs em um cativeiro sexual, na comunidade rural Poronga, no município de Porto Walter, foi preso por agentes da Polícia Militar do Acre, do 6º Batalhão, na tarde desta quinta-feira (12).

Ao receber a denúncia, os policiais foram até a casa onde o crime acontecia e prenderam, em flagrante, o acusado.

No local, o acusado mantinha relações sexuais com as duas menores, uma adolescente de 16 anos e uma crianças de 10 anos (ambas irmãs).

As meninas relataram para Polícia que o homem dormia na mesma cama com a menina de 10 anos, enquanto, a de 16 dormia na sala.

Após a prisão, eles foram encaminhados a Delegacia do município. Foi apreendido ainda uma espingarda.

As testemunhas relataram aos policiais que o acusado ameaçava todos os vizinhos para que não fizessem denúncias.