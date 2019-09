Usuários voltam a reclamar que ar condicionado não funciona na OCA

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. O jovem Jorge Kaíque, de 18 anos, foi ferido com 4 tiros na tarde desta quinta-feira (12) enquanto trabalhava em um terreno no Conjunto Rosa Linda, 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima estava capinando no terreno de uma casa, quando dois homens não identificados se aproximaram numa motocicleta e o garupa efetuou vários tiros em direção de Jorge que foi atingido com 4 tiros, no ombro, costas e no abdômen. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Jorge foi socorrido por terceiros e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do 2°Distrito) em seguida a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar foi acionada, pegou as características dos autores do crime e fizeram várias rondas na região, mas ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A motivação do crime é desconhecida. Familiares afirmaram a reportagem do ac24horas que Jorge só estuda e não tem envolvimento com organizações criminosas.