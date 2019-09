Reeducandos passam por oficinas que estimulam a reintegração social

Centenas de reeducandos do Instituto Socioeducativo Purus, em Sena Madureira, receberam do poder municipal, esta semana, diversos materiais didáticos que serão utilizados em realizações de Oficinas Terapêuticas. A ação ocorreu por meio de uma parceria entre a prefeitura do município, a Secretaria Municipal de Saúde e o programa de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória, o PNAISARI.

O objetivo da entrega dos materiais é incentivar a ressocialização dos detentos por meio de oficinas interativas e terapias. Além disso, a ação envolvendo os reeducando vai gerar trabalho e renda ao município. Para o Assistente Social e coordenador do programa no município, Nielson Salustiano, tais oficinas e demais atividades são umas das principais formas de contribuição para garantir a reintegração do grupo no meio social.

“Dessa forma conseguimos estimular as habilidades manuais e corporais deles [reeducandos]. Um dos principais estímulos que eles recebem ao participar dessas atividades, é o exercício pleno da cidadania”, explica Salustiano.

Sobre o PNAISARI

O Projeto de Política de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), no Centro Socioeducativo Purus, foi lançados pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) em 2018. Sena Madureira foi o primeiro município que teve o projeto implantado no Estado do Acre.

O projeto tem como idealizadores técnicos Luiz Carlos Marinho e Luzia Marinho, além dos parceiros com o Centro Socioeducativo Purus, Ministério da Saúde, SESACRE, Ministério Público do Estado, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

O PNAISARI leva atendimentos de saúde preconizados pelo Ministério da Saúde aos adolescentes em conflito com a Lei, bem como a educação, promoção e prevenção da saúde, melhorando assim a qualidade de vida dos adolescentes e familiares.