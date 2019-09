Ranking das queimadas em setembro: Feijó registra 176 focos

Funcionários da Secretaria Estadual de Saúde em Xapuri anunciaram a adesão ao movimento grevista desencadeado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 10, em frente ao hospital Dr. Epaminondas Jácome.

Com faixas e cartazes estampando mensagens relacionadas às reivindicações da categoria, os servidores de Saúde em Xapuri também cobraram a melhoria das condições de trabalho e de atendimento ao público do Sistema Único de Saúde (SUS) na única unidade hospitalar do município.

Com problemas antigos que vão desde a falta de médicos para a cobertura da escala de plantões à falta de um aparelho de radiografia, o hospital vem sendo alvo de intensas críticas e reclamações da população, principalmente no que diz respeito aos atendimentos ambulatoriais.

A instituição também não conta há anos com o seu centro cirúrgico em operação. Todas as necessidades de intervenções mais complexas, como nos casos dos partos cesarianos, são encaminhadas, obrigatoriamente, a Rio Branco.

Francisco Barbosa de Aquino, o Chiquinho Barbosa, membro do Sintesac no município, disse que “o movimento não é apenas por reivindicações ligadas a salários e vantagens para a categoria, mas também para o melhoramento do Sistema de Saúde do Estado que vem sendo tratado com desprezo”.

Chiquinho Barbosa afirmou ainda que a situação de defasagem salarial dos trabalhadores da Saúde e a indefinição quanto à continuidade ou não dos funcionários que prestam serviços pelo Pró-Saúde atingiram uma situação insustentável.

“Algumas situações são de estrangulamento, como é caso da etapa alimentação, da regularização do Pró-Saúde e da defasagem salarial da nossa categoria que já se aproxima dos 70%. Sabemos que o problema não é exclusivo desse governo. Vem dos governos anteriores, mas não podemos, por conta disso, nos acomodar a aceitar que o governo atual não demonstre sequer a intenção de negociar com o nosso sindicato a respeito dessas demandas”.

Sobre as reivindicações relacionadas ao hospital Epaminondas Jácome, o diretor da unidade, João Honorato Cardoso, afirmou na Rádio Educadora de Xapuri que tem consciência dos problemas e deficiências que a instituição apresenta, mas ponderou que tem se esforçado junto aos órgãos ligados à saúde estadual para melhorar as condições de atendimento.

“Temos buscado em todas as instâncias as soluções para os problemas. Já requeremos junto à Sesacre a contratação de mais um médico para a unidade e a solução para o problema do aparelho de raio-x grande que está quebrado. Temos tido o apoio do deputado Antônio Pedro que nos acompanha sempre que vamos a Rio Branco e temos a certeza de que o nosso governo logo irá apresentar os avanços que nós precisamos aqui para Xapuri”.

A greve

Na tarde desta terça-feira, 10, o hospital de Xapuri está com o atendimento de urgência e emergência funcionando, conforme determina a legislação. O Pronto-Socorro conta com uma enfermeira e um técnico em enfermagem mais uma médica plantonista. O atendimento ambulatorial está suspenso. O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) também funciona normalmente.