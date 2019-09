Mailza agradece empenho de Gladson para retomar voos da Azul no Acre a partir de 2020

Em Brasília, senadora também apoia a pauta da aviação para aumentar a oferta de voos e baratear o preço das passagens do estado do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) comemorou o retorno dos voos da Azul no Acre que voltará a operar no Acre a partir de 2020. A senadora recebeu a notícia do governador Gladson Cameli, na tarde desta quinta-feira, 12, assim que desembarcou em Rio Branco.

“Acompanho o esforço do nosso governador Gladson para aumentar a oferta dos voos no estado do Acre, ele é um incansável defensor da bandeira do transporte aéreo para o Acre. Assim que assumiu a gestão do estado, ele autorizou a redução do ICMS sobre o combustível de aviação e vem fazendo uma política que apoia o desenvolvimento do nosso estado”, explicou a senadora.

O governador Gladson Cameli também publicou nas redes sociais as informações dessa conquista. “A Azul é NOSSA (sic). Nos esforçamos muito para hoje poder anunciar que trouxemos a Azul de volta para Rio Branco. Segundo os representantes da empresa, Irlan Silva, David Neeleman e John Rodgerson, a estratégia de voo e a operacionalização dos percursos estão sendo concluídas. Em breve teremos a oportunidade de voar para Porto Velho da maneira que merecemos, sem precisar ir até Brasília e perder horas de voo e conexão”, publicou o governador.

Conforme o representante da empresa, Irlan Silva, o retorno para o Acre não é “apenas um retorno comercial, mas sim, uma demonstração de apoio e confiança à renovação de governo do Acre”, destacou.