GOL inicia vendas de voos diretos entre Manaus e Orlando

A partir de dezembro deste ano, a Companhia terá semanalmente uma operação entre as cidades, sendo esta a melhor opção para os Clientes da região Norte

Maior Companhia aérea do país, a GOL iniciou as vendas de bilhetes da nova rota que oferecerá voos diretos, todos os sábados, entre o aeroporto internacional de Manaus e Orlando, nos Estados Unidos. A capital do Amazonas se torna a terceira cidade a receber decolagens, sem escalas ou conexões, da empresa com destino à Flórida, que já conta com saídas de Brasília e Fortaleza. Com início das operações a partir de 21 de dezembro, os Clientes já podem adquirir seus bilhetes nos canais de vendas: aplicativo, site (www.voegol.com.br), lojas VoeGOL e via agências de viagem parceiras.

“Estamos muito felizes em ampliar a oferta de voos para os nossos Clientes com destino a Orlando. As decolagens diretas de Manaus trarão mais agilidade e conforto às viagens para aqueles que residem no Amazonas e demais Estados da região Norte do país. Somos a empresa que democratizou o transporte aéreo no mercado brasileiro e queremos dar continuidade a isso, levando os brasileiros para mais destinos dentro e fora do Brasil”, afirma Randall Aguero, diretor de desenvolvimento de negócios internacionais da GOL.

A nova rota será realizada com as aeronaves Boeing 737-800 NG, com capacidade para até 176 Clientes, que terão a bordo toda a comodidade e conforto já oferecido nos voos internacionais da Companhia, como serviço de bordo completo com refeições e bebidas gratuitas e a mais completa plataforma de entretenimento com filmes, séries e TV ao Vivo, oferecidos sem custo adicional. O consumidor também poderá se conectar à internet durante o voo, o que permite a ele enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail, por exemplo.

Durante a compra o Cliente pode optar pela classe GOL Premium Economy, que oferece uma série de vantagens exclusivas: o assento do meio é bloqueado, proporcionando mais conforto e privacidade, com compartimento de bagagem exclusivo, acúmulo de milhas no programa Smiles, bem como prioridade no momento do check-in e embarque.

Veja abaixo os horários dos voos: