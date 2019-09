Gaeco mira quadrilha que desvia mais de 60 mil litros de combustível por mês no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Exército Brasileiro e Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 12, a Operação Nitro, com o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão.

A ação acontece ao longo da BR-364, entre os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, e possui como foco principal o aprofundamento de provas e desarticulação de um grupo criminoso que atuava nas atividades de recepção, desvio, transbordo e armazenamento clandestino de combustíveis.

Segundo o Gaeco, por meio de levantamentos de campo e fontes humanas, foram identificados diversos pontos ao longo da BR-364 que realizavam a venda de combustíveis supostamente desviados de transportadores com a conivência de alguns motoristas. Estima-se que o grupo conseguia se locupletar de até 64 mil litros de combustíveis mensalmente.

A operação que ocorre no Acre integra uma ação nacional contra o crime organizado, desencadeada em 11 estados. No estado, conta com 90 militares do Exército, 36 agentes da PRF, 1 promotor de Justiça acompanhado de nove agentes do Gaeco, e 4 policiais do Bope.

Coletiva

Integrantes do Gaeco e das demais instituições responsáveis pela Operação Nitro irão participar de coletiva de imprensa, às 14h, no auditório do MPAC, localizado no Anexo I (Galeria Cunha).