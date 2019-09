Forte ventania em Cruzeiro do Sul destelha Polo Naval

No dia 31 de agosto, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, anunciou que a prefeitura iria executar uma operação tapa buracos nas rodovias AC-405 e AC-407, com recursos repassados pelo governo do Estado de R$ 1,5 milhão.

A prefeitura ficou responsável por usinar o asfalto e também executar parte do serviço junto com o Deracre. Mas até agora, o trabalho não foi iniciado.

O diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul, Marcos Sales, firma que o Departamento tem 7 equipamento e a mão de obra, 19 homens, para iniciar o serviço de tapa buracos “mas para isso precisamos receber o asfalto usinado da prefeitura. Nossa preocupação é que as chuvas se intensificam a cada dia”.

Segundo o secretário de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, jornalista Paulo de Sá, a massa asfáltica, adquirida em Rondônia, chega nesta quinta feira, 12, na cidade. Será usinada no final de semana e entregue para o Deracre. “Vamos repassar para o Deracre, que tem de fato, a responsabilidade de executar o tapa buracos”, explica afirmando que houve muita demora na travessia da balsa em Rondônia.

Na AC-405, são 31 km e na AC-407 são 22 km.