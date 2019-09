Filho mata o pai e mãe a facadas no Acre

A Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber suspendeu os efeitos da decisão do habeas corpus nº 511.115/AC do STJ que mantinha livre da cadeia José Alex, provedor da Santa Casa de Misericórdia, condenado como pelos crimes de peculato, falsificação de documento público e falsidade ideológica.

José Alex, como é conhecido, foi condenado por ter falsificado o certificado de um curso que aconteceu em Brasília no ano de 1999 com o objetivo de receber as diárias. Neste período, Alex era vereador em Rio Branco.

Na decisão, Rosa Weber determina que comunique-se ao juízo da Terceira Vara Criminal de Rio Branco para que dê início imediato à execução provisória da pena de 8 anos e 4 meses de reclusão.

VEJA AQUI A DECISÃO