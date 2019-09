Feira Sabor Nacional leva produtos e receitas indígenas ao Museu da Casa Brasileira

O concurso Miss Beleza do ACRE, franqueado por Concurso Beleza do Brasil/Casting Misses está sob nova direção.

Quem a assumiu recentemente foi o Instrutor de Passarela e Consultor de Misses, Paolo Camargo.

A franquia nacional, Que leva como lema a hashtag #muitoalemdotchauzinhodemiss, objetiva focar o concurso de beleza não só como um mero espetáculo mas sim como uma maneira de proporcionar às garotas uma experiência enriquecedora, tanto no âmbito social, como no intelectual, conscientizando-as da importância do papel da miss. E graças à excelência dos serviços, é franqueada de Grandes concursos internacionais, como: Miss Global, Miss Intercontinental, Top Model Of The Word, entre outros.

O Acre já tem sua representante 2020. É a belíssima Luci Matos.

Ela tem 1.75 de alt. E uma beleza forte e multifacetada. Luci é formada em Biologia e Mestra em Ecologia.

Enganjada, sempre está envolvida em projetos e ações sociais que visam a preservação do meio ambiente.

O concurso nacional acontecerá no primeiro semestre de 2020 e nossa Miss já segue em preparação intensa, que inclui desde aulas de passarela, oratória e dicção, inglês e vai até a formalização do projeto social que deve ser colocado em prática e apresentado durante o confinamento do concurso. Isso e muito mais sob a preparação do Paolo e auxílio de profissionais parceiros!