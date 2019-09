Estudantes de escolas públicas podem participar da olimpíada de matemática; as inscrições estão abertas

A prova será aplicada nas escolas inscritas em 29 de outubro

As inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) para estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental matriculados em escolas municipais, estaduais e federais, começou nesta segunda-feira (9). São gratuitas e devem ser feitas em nome das escolas por meio das secretarias de Educação ou pelos representantes das escolas federais até 10 de outubro.

Os estudantes devem ficar atentos, pois a prova será aplicada nas escolas inscritas em 29 de outubro e contam com 15 questões objetivas. Alunos matriculados em outra modalidades, como educação de jovens e adultos (EJA), estão aptos a participar desde que sua série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental.

No ano passado, 1,5 milhão de estudantes, de 20 mil escolas públicas de todo Brasil, participaram da olimpíada realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC).

Dúvidas podem ser esclarecidas através do: [email protected] ou através do edital da olimpíada.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil