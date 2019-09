Empresário acreano do ramo de viagens é preso no Paraná por aplicar golpes em SC, RR e AC

Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda do Acre (Sefaz) apreenderam e auturaram vários volumes de mercadorias, principalmente confecções e joias, em situação irregular na capital acreana. A fiscalização que resultou na apreensão de mercadoria ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 12, no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Segundo o gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Sefaz, Adriano Magalhães, ações como esta ocorrem frequentemente. “Para evitar a sonegação e proteger os contribuintes que recolhem seus impostos regularmente”, explica Magalhães.

Nesta madrugada, a fiscalização apreendeu mercadorias avaliadas em R$ 120 mil no total, devendo cerca de R$ 20. 400 de impostos. Segundo a Sefaz, os donos das mercadorias foram multados no valor 200% em cima dos produtos.

As equipes, compostas por auditores do órgão, frequentemente realizam operações de fiscalização no Aeroporto de Rio Branco para interceptar o trânsito de mercadorias sem a devida documentação fiscal.