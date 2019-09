Deracre diz que está pronto para o serviço, mas prefeitura de Cruzeiro do Sul não repassa asfalto

Em todo o Brasil, no dia 6 de outubro, as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares, serão realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), com o uso de urnas eletrônicas e também de lonas, de acordo com a quantidade de eleitores.

Na região do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, serão utilizadas urnas eletrônicas. Já em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, serão usadas cédulas e urnas de lona.

Em Cruzeiro do Sul, haverá 25 urnas, 10 em Mâncio Lima e 8 em Rodrigues Alves.

O chefe do Cartório da 4 ° Zona Eleitoral, Benjamin Abecassis, explica que o TRE-AC vai ceder urnas, tanto eletrônica quanto de lona e também, elaborar os cadernos de votação. “Todo o restante, como a logística de locais, convocação de mesários, apuração dos resultados, é de responsabilidade dos conselhos municipais”, explica.

Na zona urbana de Cruzeiro, as seções ficarão nas Escolas Valério Caldas, Craveiro Costa, Flodoardo Cabral, Don Henrique, Madre Adelgundes e Darcy Bezerra.

Na zona rural haverá votação nas Escolas Emídio Braga, Manoel Braz, Antônio Ferreira Gomes, Maria Nazaré, João Bussons e Olavo Bilac.