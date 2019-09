Concurso seleciona candidatos que vão concorrer a rei e rainha do Festival da Farinha

O governador Gladson Cameli deverá fazer uma consulta pública à população de Sena Madureira antes de autorizar os investimentos na construção da ponte sobre o rio Iaco, que atende pedidos da população que mora no Segundo Distrito daquela cidade. A informação é do secretário de infraestrutura do estado, engenheiro Thiago Caetano.

Segundo o engenheiro, com a cheia do rio Iaco todo o Segundo Distrito de Sena fica coberto por águas, exigindo a construção da ponte em um nível bem acima do que já foi projetado e um elevado de acesso a BR-364 (Anel Viário) alterando o custo inicial do projeto orçado em R$ 60 milhões.

O debate que o governador Gladson Cameli quer estabelecer com a população do Segundo Distrito, segundo Caetano, é da aplicação dos R$ 60 milhões na construção de uma passarela para pedestre ou uma orla que contempla todo o bairro. As sugestões serão apresentadas na audiência pública, mas o engenheiro e secretário garante que a decisão será coletiva, da comunidade.

Ponte da Sibéria

Ainda de acordo o secretário, o projeto da ponte de Xapuri está em fase final de execução. Caetano frisou ainda que seguindo orientações do governador Gladson Cameli, os projetos estão sendo feitos por servidores efetivos. “O governador pede a valorização do servidor público, independente do tempo que eu ficar à frente da Seinfra, esse legado, ou seja, o planejamento da obra ficará na Seinfra”, garantiu o engenheiro.